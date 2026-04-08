Eine Linde auf dem Friedhof in Bremen-Horn müsste stolze 900 Jahre alt sein. Der Baum wurde einst von holländischen Bauern gepflanzt, die seit Anfang des 12. Jahrhunderts die Gegend besiedelten. Er hat bisher Kriegen, Umwelteinflüssen und Klimawandel standgehalten. Doch die vielen Jahre haben an der Linde genagt. Zum Überleben wird sie jetzt mit einem Stützgerüst stabilisiert.