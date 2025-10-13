Die Firma Sennheiser aus Wennebostel bei Hannover (Niedersachsen) gehört weltweit zu den führenden Herstellenden von Mikrofonen und Audiotechnik. Vor 80 Jahren wurde das Unternehmen in einem kleinen Bauernhaus gegründet. Heute führen die Enkel des Firmengründers Fritz Sennheiser das Unternehmen.