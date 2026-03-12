17-Jähriger stirbt nach gewaltsamem Streit in Eckernförde

Vor einem Supermarkt in Eckernförde in Schleswig-Holstein ist ein Streit so eskaliert, dass ein 17-Jähriger gestorben ist. Ersten Erkenntnissen zufolge war es am Mittwochabend vor dem Einkaufsladen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Kiel mitteilten. Wenig später sei ein Auto davon gefahren. Das hatten Zeug:innen beobachtet.

Als die Polizei am Tatort ankam, war allerdings aus der Gruppe niemand mehr zu sehen. Stattdessen fanden die Beamt:innen Blut. Erst etwa drei Kilometer vom Tatort entfernt fanden die Einsatzkräfte schließlich einen schwer verletzten Jugendlichen. Obwohl sie sofort versuchten, den 17-Jährigen wiederzubeleben, starb er noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei hofft nun darauf, dass Zeug:innen sich melden. Die Ermittlungen laufen den Angaben zufolge auf Hochtouren.

SAT.1 REGIONAL/dpa