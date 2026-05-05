KI-generierte Inhalte und Fake News fluten das Netz. Was ist Journalismus und was ist Meinung? Optisch zumindest ähneln sich die Formate oft sehr – der Unterschied ist vor allem für Kinder und Jugendliche schwer zu erkennen. Der Verein „Journalismus macht Schule“ will das ändern und bringt Schüler:innen deshalb mit Journalist:innen zusammen. Eine neunte Klasse der Grund- und Oberschule Oldendorf (Niedersachsen) war heute zu Besuch bei SAT.1 REGIONAL und hat viel über Nachrichtenproduktion, Recherche und Fake-News-Checks gelernt.

Warum es wichtig, dass Schüler:innen direkt mit Medienhäusern in Kontakt kommen und ob es gefährlich sein kann, wenn junge Menschen Nachrichten nur noch auf Social Media konsumieren, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Janik Jungk im Studio mit Prof. Christian Krebs, Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, gesprochen.