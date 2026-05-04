Volles Haus bei SAT.1 REGIONAL: Eine Schulklasse aus Neu Wulmstorf (Niedersachsen) hat am Montag einen Blick hinter die Kulissen der Nachrichtenproduktion geworfen. Wie entsteht eigentlich eine Nachricht? Wie läuft Recherche ab – und woran erkennt man Fake News?

Der Besuch fand im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule statt. Die Initiative des Vereins „Journalismus macht Schule“ soll auf die Bedeutung von unabhängigem Journalismus für eine funktionierende Demokratie hinweisen.

Warum der direkte Austausch zwischen Schüler:innen und Journalist:innen dabei eine zentrale Rolle spielt, darüber spricht SAT.1 REGIONAL-Moderator Janik Jungk mit Franziska Görner, Projektleiterin bei „Journalismus macht Schule“.