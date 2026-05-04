Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Volles Haus bei SAT.1 REGIONAL: Eine Schulklasse aus Neu Wulmstorf (Niedersachsen) hat am Montag einen Blick hinter die Kulissen der Nachrichtenproduktion geworfen. Wie entsteht eigentlich eine Nachricht? Wie läuft Recherche ab – und woran erkennt man Fake News?

Der Besuch fand im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule statt. Die Initiative des Vereins „Journalismus macht Schule“ soll auf die Bedeutung von unabhängigem Journalismus für eine funktionierende Demokratie hinweisen.

Warum der direkte Austausch zwischen Schüler:innen und Journalist:innen dabei eine zentrale Rolle spielt, darüber spricht SAT.1 REGIONAL-Moderator Janik Jungk mit Franziska Görner, Projektleiterin bei „Journalismus macht Schule“.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:35 Min.

Doppelmord in Rinteln: Tatverdächtige Männer vorerst auf freiem Fuß

04.05.2026 17:08 Uhr

Nach einem Doppelmord in Rinteln im Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hochdruck. Eine 16-Jährige hatte am Samstag ihre Mutter und deren Lebensgefährten leblos in...

Video00:34 Sek.

2 Millionen Euro Schaden nach Bankeinbruch in Stuhr: Polizei veröffentlicht Fotos der Beute

04.05.2026 11:47 Uhr

Nach dem Aufbruch mehrerer Schließfächer in einer Bankfiliale in Stuhr Mitte Februar hat die Polizei Diepholz ein anonymes Hinweisportal eingerichtet. Wer Angaben zu drei männlichen Tatverdächtigen in...

Wolfsburg: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer tot in Gebüsch gefunden

03.05.2026 22:36 Uhr

Ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Wolfsburg tödlich verunglückt. Wie genau sich der Unfall abspielte, wird derzeit noch...

Feuer in Osnabrück: Kinder retten sich selbst aus Flammen

30.04.2026 09:14 Uhr

Mehrere Kinder haben sich aus einer brennenden Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Osnabrück (Niedersachsen) befreit. Anschließend sollen sie Passanten gebeten haben, den Notruf zu wählen,...

Video02:49 Min.

16-Jährige stirbt nach Stoß ins Gleisbett – Täter muss in Psychiatrie

29.04.2026 17:22 Uhr

Im vergangenen Sommer wurde die 16-jährige Liana K. getötet. Ein Mann hatte sie am Bahnhof in Friedland (Niedersachsen) vor einen fahrenden Güterzug gestoßen. Der Fall hat ganz...

Pilot stirbt beim Absturz von Kleinflugzeug bei Oldenburg

29.04.2026 09:22 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Das Leichtflugzeug stürzte unmittelbar nach dem Start unweit des Flugplatzes Hatten...

Zur Startseite