Brot gilt als echtes deutsches Kulturgut. Um das zu feiern, findet jedes Jahr am 5. Mai der Tag des Deutschen Brotes statt. Doch es muss nicht immer klassisch sein. Besondere Brotsorten sind das Markenzeichen eines Bäckermeisters aus Buxtehude (Niedersachsen). Über 200 hat er schon erfunden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Der absolute Dauerbrenner im Sortiment ist das Currywurstbrot.