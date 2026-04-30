In Braunlage (Niederachsen) laufen die Vorbereitungen für die Walpurgisnacht auf Hochtouren. Das traditionsreiche Fest verwandelt die Stadt im Harz erneut in einen magischen Hexenkessel. Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten des Jahres: Tausende Besucher:innen werden erwartet, um gemeinsam den Frühling zu begrüßen und den Winter zu vertreiben. Aktuell laufen die letzten Planungen, damit das Spektakel auch in diesem Jahr reibungslos über die Bühne geht.
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