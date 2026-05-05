Das Hauptzollamt Braunschweig (Niedersachsen) hat bei einer Routineuntersuchung auf der A2 13 geschwächte Dackelwelpen in einem viel zu kleinen Kasten in einem Pkw gefunden. Vermutet wird illegaler Welpenhandel. Gegen den Fahrer aus Rumänien läuft jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zudem soll er für die Unterbringung der Tiere im Tierheim aufkommen. Die Dackel bleiben erstmal neun Wochen in Quarantäne und sollen später an geeignete Halter:innen vermittelt werden.