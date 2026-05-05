Vor rund einem Jahr hat Stephan Weil die Zügel in der Niedersächsischen Staatskanzlei an Olaf Lies übergeben. Am Montag zog es den ehemaligen Ministerpräsidenten noch einmal an seinen alten Arbeitsplatz, denn dort wurde sein Porträt enthüllt und ist nun offiziell Teil der Ahnengalerie. Erschaffen hat das Werk Künstler Albrecht Gehse. Er gehört zu den wichtigen zeitgenössischen Malern in Deutschland und wurde von Stephan Weil persönlich für das Porträt ausgewählt.