Lenkräder mit Airbags gestohlen – Mann in Bremen in U-Haft

Bremen (dpa) –

Mehrere Lenkräder samt Airbags soll ein Mann von einem Transportzug mit Neufahrzeugen gestohlen und zum Verkauf angeboten haben. Gegen den Verdächtigen mit Wohnsitz im Raum Bremen wurde ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt, der verursachte Gesamtschaden beträgt etwa 180.000 Euro, wie die Staatsanwaltschaft Verden mitteilte.

Als Beweismittel sicherte die Bundespolizei in mehreren Garagen fünf Lenkräder, mehrere Mobiltelefone und Tablet-PCs. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein Luxusauto, Schlagringe, Messer und Bargeld im Wert von rund 40.000 Euro sicher. Weiterhin wurden rund 300 Liter Kraftstoff, mehrere Kfz-Kennzeichenschilder und Sturmhauben gefunden.

Die Bundespolizeidirektion Hannover durchsuchte mehrere Objekte bei Bremen. Durch die Auswertung des beschlagnahmten Beweismaterials erhoffen sich die Ermittler Ansatzpunkte zu möglichen beteiligten Personen.

Die Ermittlungen wurden durch die Bundespolizei in Bremen sowie Hamburg bereits seit Anfang Oktober 2025 geführt. Inhaltlich richtet sich das Verfahren auf den Verdacht des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie gewerbsmäßiger Hehlerei.