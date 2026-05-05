Das OMR-Festival, Europas Leitmesse für digitales Marketing, ist in Hamburg gestartet. Gründer Philipp Westermeyer hat mit ihr eine der größten Hamburger Erfolgsstories überhaupt geschrieben. Rund 70.000 Fachbesucher:innen in den Messehallen, mehr als 1.000 Ausstellende und: Die Dichte an internationalen Promis ist mit Namen wie Tom Brady, Heidi Klum und Wladimir Klitschko dieses Jahr besonders hoch.
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„Heaven Can Wait“: Ü70-Chor singt Songs der Enkelgeneration im St. Pauli Theater05.05.2026 13:46 Uhr
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Porträt von Ex-Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover enthüllt05.05.2026 13:44 Uhr
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