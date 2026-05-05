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Das OMR-Festival, Europas Leitmesse für digitales Marketing, ist in Hamburg gestartet. Gründer Philipp Westermeyer hat mit ihr eine der größten Hamburger Erfolgsstories überhaupt geschrieben. Rund 70.000 Fachbesucher:innen in den Messehallen, mehr als 1.000 Ausstellende und: Die Dichte an internationalen Promis ist mit Namen wie Tom Brady, Heidi Klum und Wladimir Klitschko dieses Jahr besonders hoch.

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Zwischen Fakten und Fakes: Warum Medienkompetenz immer wichtiger wird

05.05.2026 18:12 Uhr

KI-generierte Inhalte und Fake News fluten das Netz. Was ist Journalismus und was ist Meinung? Optisch zumindest ähneln sich die Formate oft sehr – der Unterschied ist...

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05.05.2026 17:41 Uhr

Das Hauptzollamt Braunschweig (Niedersachsen) hat bei einer Routineuntersuchung auf der A2 13 geschwächte Dackelwelpen in einem viel zu kleinen Kasten in einem Pkw gefunden. Vermutet wird illegaler...

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Inklusives Segeln auf der Alster in Hamburg

05.05.2026 16:38 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In Hamburg gab es eine Aktion, die genau da ansetzt, wo Inklusion sichtbar wird:...

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„Heaven Can Wait“: Ü70-Chor singt Songs der Enkelgeneration im St. Pauli Theater

05.05.2026 13:46 Uhr

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Tag des Deutschen Brotes: Bäckermeister aus Buxtehude kreiert besondere Sorten

05.05.2026 13:45 Uhr

Brot gilt als echtes deutsches Kulturgut. Um das zu feiern, findet jedes Jahr am 5. Mai der Tag des Deutschen Brotes statt. Doch es muss nicht immer...

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Porträt von Ex-Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover enthüllt

05.05.2026 13:44 Uhr

Vor rund einem Jahr hat Stephan Weil die Zügel in der Niedersächsischen Staatskanzlei an Olaf Lies übergeben. Am Montag zog es den ehemaligen Ministerpräsidenten noch einmal an...

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