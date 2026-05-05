Rotes Wasser in Brunnen am Altonaer Rathaus

Hamburg (dpa/lno) –

Das Wasser im Stuhlmannbrunnen auf dem Platz der Republik am Rathaus Altona ist deutlich rot verfärbt. Wie das Bezirksamt Altona mitteilte, ist die Verfärbung seit Montag bekannt. Zunächst hatte die Hamburger Morgenpost berichtet.

Das Institut für Hygiene und Umwelt sei beauftragt worden, eine Wasserprobe zu untersuchen. «Sobald die Ergebnisse der Beprobung vorliegen, wird sich das Bezirksamt Altona mit weiteren Stellen zum weiteren Vorgehen austauschen», so ein Sprecher des Bezirksamts Altona.

Die Ursache der Verfärbung ist bislang unklar. Nach Angaben des Bezirksamts wurde Anzeige erstattet. Das Gelände ist derzeit abgesperrt.

Wasser war schon einmal verfärbt

In der Vergangenheit war das Wasser im Stuhlmannbrunnen schon einmal verfärbt worden, wie das Bezirksamt bestätigte. Im September vergangenen Jahres hatten Klimaschützer das Wasser in dem zentralen Brunnen in Altona sowie in zwei weiteren am Hamburger Rathaus und in der Mönckebergstraße grün verfärbt. Nach eigenen Angaben wollten sie gegen die Kreuzschifffahrt und den Einsatz von Flüssigerdgas in der Schifffahrt protestieren.