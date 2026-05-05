Schusswechsel in Nienburg – Ein Toter, ein Schwerverletzter

05. Mai 2026 17:34
Zwei Menschen seien vorläufig festgenommen worden. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa
Zwei Menschen seien vorläufig festgenommen worden. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Nienburg/Weser (dpa/lni) –

Bei einem Schusswechsel in Nienburg ist ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Schüsse seien gegen 15 Uhr gefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es zuvor Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gegeben, die in die Auseinandersetzung mündeten, hieß es.

Zwei Menschen seien vorläufig festgenommen worden. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr, teilte die Polizei weiter mit. Dennoch werde darum gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260505-930-38652/1

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