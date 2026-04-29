In Bad Nenndorf ist am heutigen Mittwoch die Landesgartenschau gestartet. Alle vier Jahre bringt die Landesgartenschau ein ganz besonderes Naturerlebnis in eine Stadt in Niedersachsen. In Bad Nenndorf wurden rund 500 Bäume und 1.700 Sträucher gepflanzt, dazu eine Blütenpracht auf 6.000 Quadratmetern angelegt. Auf einer Gesamtfläche, die so groß ist wie 48 Fußballfelder, gibt es Themengärten, Sportangebote für Klein und Groß und Livemusik. Ein Highlight ist der sogenannte „Waldtempel“: eine Art Wendeltreppe, umringt von viel Grün, führt auf eine 54 Meter hohe Plattform mit schöner Aussicht.