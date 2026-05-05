Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt: 87-Jähriger schwer verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist in Bremen-Hemelingen beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Der Senior fuhr am Mittag auf einem Radweg, als ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer, vom Parkplatz eines Supermarktes kommend, den Weg überqueren wollte. Dabei übersah er den vorrangberechtigten Radfahrer und fuhr ihn an, wie die Polizei mitteilte. Bei dem 87-Jährigen, der auf die Fahrbahn stürzte, habe zunächst Lebensgefahr bestanden.

Der Lkw-Fahrer habe angegeben, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.