Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt: 87-Jähriger schwer verletzt

05. Mai 2026 18:48
Ein Lkw-Fahrer übersieht einen 87 Jahre alten Radfahrer. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa
Ein Lkw-Fahrer übersieht einen 87 Jahre alten Radfahrer. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist in Bremen-Hemelingen beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Der Senior fuhr am Mittag auf einem Radweg, als ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer, vom Parkplatz eines Supermarktes kommend, den Weg überqueren wollte. Dabei übersah er den vorrangberechtigten Radfahrer und fuhr ihn an, wie die Polizei mitteilte. Bei dem 87-Jährigen, der auf die Fahrbahn stürzte, habe zunächst Lebensgefahr bestanden. 

Der Lkw-Fahrer habe angegeben, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260505-930-38906/1

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