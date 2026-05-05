„Heaven can wait“ ist das Motto eines besonderen Chores aus Hamburg. Die Ü70-Sänger:innen singen Lieder, die ihre Enkelkinder hören und interpretieren sie ganz neu. Auch eigene Song sind inzwischen in ihrem Repertoire. Noch bis Donnerstag ist der Chor im St. Pauli Theater zu erleben.
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