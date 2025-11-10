Zwei Verletzte bei Brand in Restaurant auf Reeperbahn

Es brannte in einem Wohn- und Geschäftshaus. Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Bei einem Brand in einem Restaurant auf der Hamburger Reeperbahn sind zwei Menschen verletzt worden. Vermutlich habe es eine Verpuffung gegeben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt. Es sei eine Glasscheibe zu Bruch gegangen, dadurch sei ein Mensch an der Hand verletzt worden. Zu den Verletzungen des zweiten Betroffenen gab es zunächst keine Informationen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Weitere Details etwa zum Alter und Geschlecht der Verletzten gab es vorerst nicht.

Das Feuer habe sich am Sonntag vom Erdgeschoss auf den ersten Stock des Hauses ausgebreitet, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Um alle Glutnester zu löschen, hätten auch Teile des Daches geöffnet werden müssen. Auch in Teilen eines angrenzenden leeren Hostels habe es aufgrund des Brandes eine starke Rauchentwicklung gegeben. Zwischenzeitlich waren demnach rund 140 Kräfte im Einsatz. Um kurz nach Mitternacht sei der Brand gelöscht gewesen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

SAT.1 REGIONAL/dpa