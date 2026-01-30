Zwei Menschen vor Hamburger U-Bahn gestürzt – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

30. Januar 2026
Nach dem tödlichen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild) Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Nach dem Tod von zwei Menschen auf den Gleisen einer U-Bahnstation in Hamburg ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Personen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden stehe noch aus. 

Die Polizei gab in der Nacht keine weiteren Informationen zu dem Fall heraus. Weitere Details zum Hergang waren deshalb zunächst nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

Nach dem tödlichen Vorfall waren viele Rettungskräfte und Polizeibeamte in und vor der Station unterwegs. Polizisten sicherten die Eingänge ab, damit niemand Unbefugtes die Station betreten konnte. Die beiden Toten wurden in der Nacht in Holzsärgen über die Rolltreppen aus der U-Bahn gebracht.

U-Bahnverkehr am Abend unterbrochen

Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt war wegen des Vorfalls zeitweise unterbrochen worden. Inzwischen ist die Linie U1 ist wieder normal unterwegs, wie aus der App des Hamburger Verkehrsverbundes hervorging.

SAT.1 REGIONAL/dpa

