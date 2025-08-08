Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich dem Ende zu, die große Reisezeit geht vorbei – und so mancher bringt aus dem Urlaub im Ausland mehr mit als nur schöne Erinnerungen. Doch nicht alles, was im Koffer landet, darf ohne Weiteres nach Deutschland eingeführt werden. Deshalb kontrollieren Zollbeamt:innen das Gepäck von Rückreisenden, auch am Flughafen Hannover.

Welche Souvenirs Sie bedenkenlos mitbringen können, welche Waren zoll- und steuerfrei sind und von welchen Reisemitbringseln Sie auf jeden Fall die Finger lassen sollten, können Sie hier nachlesen:

zoll.de: Homepage des Zoll – Infos für Privatpersonen