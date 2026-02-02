Der Winter ist nach wie vor in Niedersachsen präsent. Viele Schüler:innen und ihre Familien sind in diesen Tagen im Harz unterwegs und nutzen das Winterwetter für Wintersport. Noch bis einschließlich Dienstag sind Zeugnisferien. Der Dauerfrost dauert noch an und die Saison scheint noch lange nicht zu Ende zu sein.