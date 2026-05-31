Drei Verletzte nach Streit auf der Reeperbahn

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Streit auf der Reeperbahn in Hamburg findet die Polizei drei Verletzte mit Schnitt- und Stichwunden. In der Nacht zum Sonntag war eine Auseinandersetzung zwischen fünf Männern eskaliert, wie die Polizei mitteilte. Einem Mann wurde dabei mehrfach mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Ein weiterer erlitt Schnittverletzungen am Knie durch eine Glasflasche, ein anderer zog sich eine Kopfverletzung zu. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie schwer die Männer verletzt wurden, war zunächst unklar. Zwei mutmaßliche Tatverdächtige nahmen die Beamten fest. Zu den Hintergründen des Streits wird ermittelt. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.