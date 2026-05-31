Dunkle Gewitterwolken über Norddeutschland

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Zum Wochenstart müssen Schirme und Regenjacken ausgepackt werden: Ein Gewitter rollt auf den Norden zu. Zunächst bleibt es am Sonntag bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie einer dichten, sich gegen Nachmittag auflockernden Wolkendecke in Mecklenburg-Vorpommern meist trocken bei 16 bis 23 Grad.

In der Nacht fallen die Temperaturen auf 12 Grad in Schleswig-Holstein und auf bis zu 8 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Hier kommt es stellenweise zur Hochnebelbildung.

Keine Gewitterpause in Schleswig-Holstein

Am Montag scheint zumindest zeitweise die Sonne in Mecklenburg-Vorpommern, bevor es dem Bundesland im Verlauf des Tages wie seinen Nachbarn ergeht und Regen und Gewitter auch den Nordosten Deutschlands erreichen. Die Temperaturen pendeln sich tagsüber zwischen 17 und 21 Grad ein, bevor sie nachts auf bis zu 9 Grad fallen können.

Während am Dienstag tagsüber weiterhin gewittriger Regen in Schleswig-Holstein herrscht, erwarten die Meteorologen ihn erst in der Nacht zum Mittwoch in Mecklenburg. Tagsüber gibt es hier zudem eine Erwärmung auf bis zu 24 Grad. In Schleswig-Holstein bleibt es bei mäßigem Wind ähnlich warm wie am Vortag.

Auch zur Mitte der Woche bleiben die Gewitter nicht aus. In deren Nähe kann es in Mecklenburg-Vorpommern böig werden. Die Höchsttemperaturen betragen 18 bis 25 Grad.