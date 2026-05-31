Erneute Unwetter in Sicht

Nach ein paar sonnigen Stunden wird es die nächsten Tage wieder regnerisch. Moritz Frankenberg/dpa

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Unwetter in der Nacht zum Samstag war Niedersachsen und Bremen nur eine kurze Pause vergönnt. Nach ein paar sonnigen Stunden wird es die nächsten Tage wieder regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Während es am Sonntag im Nordosten Niedersachsens trotz bewölktem Himmel recht freundlich bleibt, erwarten den Süden und Westen des Bundeslandes gegen Nachmittag Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Ein Temperaturrückgang kommt mit dem stürmischen Wetter jedoch nicht einher, es werden weiter 17 bis 24 Grad erwartet.

Auch in der neuen Woche setzt sich das grau-nasse Wetter weiter fort. Von Montag bis Mittwoch kommt es bei ähnlichen Temperaturen zum Sonntag zu schauerartigem und gewittrigen Regen. Nachts sinken die Werte auf 12 bis 14 Grad. An der Nordsee weht am Montag mäßiger Westwind, am Dienstag und Mittwoch kommt im übrigen Niedersachsen mäßiger Südwind hinzu.