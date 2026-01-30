Trotz oder gerade wegen des Winterwetters zieht es viele Tourist:innen im Moment an die Nordsee. Für viele beginnt nämlich die schönste Reisezeit genau dann, wenn es ruhiger wird. Trotz eisiger Temperaturen wagen sich die Urlauber:innen vor allem in St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein) an den verschneiten Strand.