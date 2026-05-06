Die Bundeswehr soll in Kiel (Schleswig-Holstein) größer werden. Nicht nur auf dem ehemaligen MFG 5-Gelände will sie wieder einziehen, auch der bisherige Marinestandort in Kiel-Wik soll ausgeweitet werden. Dafür müssen nicht nur Bundeswehr-Gebäude saniert oder neu gebaut werden, auch Flächen, die bisher anders genutzt werden, müssten dann geräumt werden. Viele Anwohnende und Gewerbetreibende sehen das kritisch. Wie es mit der Vergrößerung der Bundeswehr in Kiel generell weitergeht, ist Thema mehrerer Infoveranstaltungen.
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Fehmarnbelt-Tunnel: Erstes Tunnelelement zwischen Deutschland und Dänemark verlegt05.05.2026 16:45 Uhr
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Kriselndes Handwerk: Der letzte Bäckerlehrling in Rendsburg05.05.2026 11:25 Uhr
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Möglicher Kriseneinsatz: Minenjagdboot „Fulda“ Richtung Mittelmeer ausgelaufen04.05.2026 18:10 Uhr
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