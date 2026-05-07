Das sagt HSV-Chef Huwer über Zukunft von Vuskovic und Vieira

Hamburg (dpa) –

Vorstand Eric Huwer hat wenig Hoffnungen auf einen Verbleib des Ausnahmetalents Luka Vuskovic beim Hamburger SV. «Wenn es nach Luka geht, würde er, glaube ich, schon noch ganz gerne die Hamburger Atmosphäre, die Emotionalität und die Entwicklung weiter begleiten. Aber wir sitzen maximal auf dem Beifahrersitz. Wenn die Tür nur einen Spalt aufgeht, sind wir da», sagte der 42-Jährige in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Digitalmesse OMR in Hamburg.

«Wir träumen immer. Aber die Marktrealitäten sind natürlich schon speziell», sagte Huwer. Abwehrchef Vuskovic ist vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur ausgeliehen. In dieser Saison hatte der Kroate maßgeblichen Anteil am zuletzt zustande gekommenen Klassenerhalt des Aufsteigers in der Fußball-Bundesliga. Der torgefährliche Innenverteidiger hat das Interesse vieler europäischer Top-Clubs geweckt.

Huwer: «Wir dürfen froh sein»

Für den 19 Jahre alten Vuskovic, dessen Bruder Mario noch bis November gesperrt ist und dann sein Comeback in Hamburg plant, sei der HSV «ein ganz besonderer Club», sagte Huwer. «Wir dürfen, glaube ich, ganz froh sein, dass wir Luka dieses eine Jahr bei uns begleitet haben.»

Bei Fabio Vieira wählte Huwer ein ähnliches sprachliches Bild aus der Autobranche. «Da sitzen wir auch auf dem Beifahrersitz», sagte er über den von Arsenal London ausgeliehenen Portugiesen mit Kaufoption. «Wenn es eine Möglichkeit gibt, das unter realistischen Bedingungen und für uns annehmbaren Rahmenbedingungen umzusetzen, sprechen wir mit dem Trainerteam, dass wir das dann eventuell angehen», sagte er. Das seien nun die Gespräche, «die uns jetzt die nächsten Wochen begleiten».

Die Kaufoption liegt Medienberichten zufolge bei etwa 20 Millionen Euro. Eine viel zu hohe Summe für den Club. Die Verantwortlichen hoffen auf einen Rabatt der Engländer.

Huwer über Zweifel an Vieira

Generell lobte Huwer den kreativen Mittelfeldspieler, dem in 27 Spielen sechs Treffer und fünf Vorlagen gelangen. «Fabio ist ein Spieler, zu dem uns vor der Saison ein paar Leute gesagt haben: „Oh, müsst ihr mal aufpassen: Toller Spieler, vom Charakter her nicht ganz, ganz einfach“.» Das könne er überhaupt nicht bestätigen, sagte Huwer. Der 25-Jährige sei ein ganz toller Mensch.

Generell zur Transferpolitik vor der kommenden Saison sagte er: «Der Weg wird weitergehen. Es wird Leihen geben, es wird ablösepflichtige Transfers geben.» Huwer hofft auch auf Verstärkungen aus dem eigenen Nachwuchs heraus. Leihen sollten aber nicht ausgeschlossen werden. «Am liebsten natürlich Leihen mit einer Kaufoption, aber der Markt ist dann auch kein Wunschkonzert.»