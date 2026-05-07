Tatort-Star übernimmt Rolle im Hamburger «Tarzan»-Musical

Hamburg (dpa/lno) –

Schauspieler Richy Müller (70) wird in Hamburg erneut im Musical «Tarzan» zu sehen sein. Er übernimmt vom 8. Mai an in Hamburg für zehn Termine die Rolle des Wildjägers Clayton, wie das Produktionsunternehmen Stage Entertainment mitteilte. Müller, der unter anderem als ARD-«Tatort»-Kommissar bekannt ist, war bereits im Stuttgarter «Tarzan»-Musical aufgetreten. Als Wildjäger Clayton muss Müller nicht singen, es handelt sich um eine reine Sprechrolle.

Vor seinem erneuten Engagement blickt der Schauspieler mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude auf die Auftritte. Er habe die Rolle zwölfmal in Stuttgart gespielt. «Das nochmal zu spielen in einer anderen Stadt mit der Hälfte des Stuttgarter Ensembles ist ein schöner Ausflug», sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. Er sei vor den Vorstellungen aufgeregt, es sei aber eine gute Aufregung.

Prägende Theatererfahrungen und die Faszination des Spiels

Der 70 Jahre alte Schauspieler zieht auch persönliche Lehren aus seiner Zeit auf der Bühne. Er habe gelernt, dass mit Liebe alles besser sei. «In Stuttgart waren 32 Nationalitäten am Theater und alle waren nett, liebenswürdig und zuvorkommend. Wenn das so in der Welt wäre, hätten wir, glaube ich, keine Kriege», sagte Müller.

Seine Begeisterung für die Schauspielerei ist ungebrochen. «Schauspielerei ist die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man sonst nie machen würde oder nie in die Gelegenheit kommen würde, sie zu machen.»

Seit 2008 spielt Müller im Stuttgarter «Tatort» des Südwestrundfunks den Kommissar Thorsten Lannert. Der in Mannheim geborene und ursprünglich als Werkzeugmacher ausgebildete Schauspieler bildet gemeinsam mit Felix Klare das Ermittlerduo Lannert und Bootz. Bekannt wurde Müller bereits 1979 durch seine Rolle im Fernsehfilm «Die große Flatter».