Die Busse in ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins fahren immer seltener. Die Kreise schlagen Alarm, sie können den Busverkehr über Land offenbar kaum noch finanzieren. Seit 2019 haben sich die Ausgaben für den Nahverkehr mehr als verfünffacht. Die Zuschüsse des Landes dagegen sind seit 2024 eingefroren. Überall im Land müssen Busverbindungen gestrichen werden. Die Opposition im Kieler Landtag hat das Thema auf die Agenda gebracht. Am Mittwoch wurde über die Lage diskutiert. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will sich beim Bund für eine Erhöhung der Mittel einsetzen.
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