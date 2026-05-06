In Norddeutschland wird durch Windenergie mehr Strom erzeugt, als vor Ort verbraucht werden kann. Doch der Transport in den Süden Deutschlands, wo besonders viel Energie benötigt wird, stockt wegen fehlender Leitungen. Der Netzbetreiber TenneT baut deshalb die Stromtrasse „SuedLink“. Sie soll Windstrom von Schleswig-Holstein nach Süddeutschland bringen. Für die Querung der Elbe entsteht zwischen Wewelsfleth und Wischhafen ein Tunnel rund 25 Meter unter der Erde. In wenigen Wochen soll der Tunnelbohrer sein Ziel erreichen. Die insgesamt rund 700 Kilometer lange Verbindung nach Süddeutschland ist ein Milliardenprojekt. In Brunsbüttel berät TenneT am Mittwoch und Donnerstag mit Vertreter:innen aus der Wirtschaft unter anderem über die Finanzierung. Entlang der Strecke gibt es weiterhin Widerstand von Anwohnenden und Landwirt:innen.
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