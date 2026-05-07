Lkw brennt – A2 bei Lauenau gesperrt

Lauenau (dpa/lni) –

Die A2 ist zwischen Lauenau und Rehren im Kreis Schaumburg wegen eines brennenden Lkw am frühen Morgen voll gesperrt worden. Wegen der Löscharbeiten sei die Autobahn auf allen Spuren für voraussichtlich mehrere Stunden in Richtung Berlin gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Lkw habe sich befreien können. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei rechne wegen des Pendlerverkehrs mit einem Rückstau. Zur Brandursache sei bisher nichts bekannt.