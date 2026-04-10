Von Auto erfasst: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

10. April 2026 20:58
Ein Rettungshubschrauber brachte den 76-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den 76-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein Fußgänger ist auf einer Kreisstraße in Salzgitter von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 76-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, um diese zu überqueren, teilte die Polizei mit. In diesem Moment kam ein 41-Jähriger mit seinem Auto vorbei und es kam zur Kollision. 

Ein Rettungshubschrauber brachte den 76-Jährigen in ein Klinikum. Die Polizei ermittelt die Ursache für den Unfall, der am Nachmittag zwischen den Ortsteilen Salder und Lichtenberg in Höhe der Sukopsmühle passierte.

© dpa-infocom, dpa:260410-930-929969/1

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