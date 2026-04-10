Von Auto erfasst: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein Fußgänger ist auf einer Kreisstraße in Salzgitter von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 76-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, um diese zu überqueren, teilte die Polizei mit. In diesem Moment kam ein 41-Jähriger mit seinem Auto vorbei und es kam zur Kollision.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 76-Jährigen in ein Klinikum. Die Polizei ermittelt die Ursache für den Unfall, der am Nachmittag zwischen den Ortsteilen Salder und Lichtenberg in Höhe der Sukopsmühle passierte.