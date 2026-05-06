In der Hamburgischen Bürgerschaft ging es am Mittwoch unter anderem um das Ende des 2. Weltkriegs vor 81 Jahren. Geladen war die Zeitzeugin Helga Melmed. Sie überlebte drei Konzentrationslager, unter anderen auch in Neuengamme. Die mittlerweile 98-Jährige erzählte aus ihrem Leben und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) schlug einen Bogen in die Gegenwart.
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