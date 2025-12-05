Nach über 20 Jahren ist der international gefeierte Künstler Daniel Richter zurück im Norden und zeigt seine neue Ausstellung auf Schloss Gottorf in Schleswig (Schleswig-Holstein). Seine Bilder stehen vor allem für leuchtende Kontraste und die abstrakte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.
