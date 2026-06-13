Berichte: Herthas Kapitän Reese vor Wechsel nach Wolfsburg

Berlin (dpa) –

Hertha-Kapitän Fabian Reese steht vor einem Wechsel zum Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Wie die «Bild» berichtet, sollen sich der 28-Jährige und der Fußball-Club aus der VW-Stadt einig sein. Reese soll nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel gestanden haben. Aber trotz des Gangs des VfL in die Zweitklassigkeit soll er sich für die Wölfe entschieden haben.

Nach Sky-Informationen sollen heute weitere Gespräche und Verhandlungen stattfinden. Eine Einigung zwischen Wolfsburg und Hertha BSC gebe es aber noch nicht.

Weitere Einnahmen für klamme Hertha?

Nach Supertalent Kennet Eichhorn (16), der für rund neun Millionen Euro zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, wäre Reese der zweite prominente Abgang. Für den Offensivspieler müssten die Niedersachsen wegen seines noch bis 2030 laufenden Vertrages eine Ablöse zahlen. Diese soll laut «Bild» zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen.

Auch Abgänge weiterer Leistungsträger wie Tjark Ernst sowie Marton Dardai sind durchaus wahrscheinlich und würden dem klammen Hauptstadtclub weiteres Geld für den Umbau des Kaders einbringen.