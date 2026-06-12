Der junge Künstler MIK aus Hamburg ist der norddeutsche Finalist für „BahnhofBeats“ 2026. Bei diesem Wettbewerb sollen sich aufstrebende Musiker von Bahnhöfen in ganz Deutschland inspirieren lassen. So ist MIK, der sich vom Bremer Hauptbahnhof hat inspirieren lassen, auch die Idee zu seinem Song „Serotonin“ gekommen, angelehnt an das Glückshormon. Sieben Finalist:innen sind noch im Rennen bei dem Wettbewerb. Bis zum 18. Juni kann man seine Stimme noch für MIK abgeben.
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