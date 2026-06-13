Friedliche Proteste gegen Veranstaltung von AfD-Nachwuchs

Brettorf (dpa/lni) –

Mit Sitzblockaden und einer Mahnwache haben nach Polizeiangaben rund 70 Menschen in Brettorf im Landkreis Oldenburg gegen eine Veranstaltung der AfD-Nachwuchsorganisation Generation Deutschland protestiert. Es habe drei kleinere Sitzblockaden gegeben, dadurch habe sich der Beginn der Veranstaltung verzögert, sagte ein Polizeisprecher. Parallel sei eine Mahnwache gegen das Treffen des AfD-Nachwuchses abgehalten worden. Alle Proteste seien friedlich verlaufen, sagte der Sprecher.

Der Landesverband der AfD-Jugendorganisation hatte in Brettorf zu einem «Sturmfest» eingeladen. Erwartet wurden auch zwei junge Politiker der Republikaner-Nachwuchsorganisation Young Republicans als Gäste.