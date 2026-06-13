Polizei ermittelt nach Fund einer toten Frau in Wohnung

Verletzungen an einer toten Frau, die in einer Wohnung in Hildesheim gefunden wurde, deuten auf ein Tötungsdelikt hin. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hildesheim (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Die Leiche wurde von Polizeibeamten in der Nacht in einer Wohnung gefunden. Eine Ärztin habe nur noch ihren Tod feststellen können, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

In der Wohnung befanden sich auch mehrere Kinder, die nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt waren. Sie seien betreut und in Obhut genommen worden, hieß es.

Vorläufige Festnahme

Ein 30 Jahre alter Mann wurde vorläufig festgenommen. Er und die Frau standen laut Staatsanwaltschaft in einer partnerschaftlichen Beziehung. Er hatte sich zuvor auffällig im Hausflur verhalten, weshalb eine Bewohnerin des Hauses die Polizei verständigt hatte.

Die Verletzungen der Frau sprechen laut Ermittlern für ein Tötungsdelikt. Zu den Hintergründen und dem Tatablauf laufen derzeit Ermittlungen. Weitere Details wollen die Ermittlungsbehörden voraussichtlich erst am Montag bekanntgeben.