Wetter sorgt für Schließung mehrerer Hamburger Freibäder

Hamburg (dpa/lno) –

Bäderland schließt wetterbedingt seine Hamburger Freibäder. Bei Wind, Regen und Temperaturen unter 20 Grad wagen sich nur wenige Mutige ins Wasser, wie ein Sprecher mitteilte. Daher werden die Sommerfreibäder Stadtparksee, Marienhöhe, Osdorfer Born und Neugraben bis einschließlich Montag geschlossen bleiben. Je nach Wetterlage bleiben die Bäder auch danach noch geschlossen. Das Kaifubad bleibt jedoch weiterhin geöffnet.

Die Bäder in Finkenwerder und Billstedt, die sowohl über Becken innen als außen verfügen, öffnen ihre Türen zum Hallenbad ausnahmsweise auch am Wochenende als Ausweichmöglichkeit für Schwimmer und Schwimmerinnen. Die Freibadtickets behalten hier weiter ihre Gültigkeit und können für den Innenbereich genutzt werden. Zuvor hatten andere Medien berichtet.