Am Sonntag werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt – wir bekommen also eine Stunde geschenkt. Doch viele Menschen zahlen dafür in den Wochen danach einen hohen Preis: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung. Die Zeitumstellung läutet nicht nur den Winter ein, wenn das Tageslicht knapp wird, beginnt für viele damit auch der sogenannte Winterblues. Und der ist auch medizinisch belegt: Durch die Dunkelheit produziert der Körper mehr Schlafhormon Melatonin. Gleichzeitig fehlt Licht, um das Glückshormon Serotonin zu bilden. Nach aktuellen Umfragen ist davon jeder dritte Deutsche betroffen.



