Kiel erreicht im Siebenmeterwerfen das Final Four

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das Ticket zum Finalturnier in der European League gelöst. Im Siebenmeterwerfen setzte sich der Bundesligist mit 4:2 gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice durch. Nach dem 30:33 im Hinspiel hieß es nach 60 Minuten 30:27 (17:15) für Kiel. Die THW-Torhüter Andreas Wolff und Gonzalo Perez de Vargas hielten je einen Strafwurf und wurden so zu den spielentscheidenden Akteuren.

Bester Werfer des Bundesligisten waren Eric Johansson und Lukas Zerbe mit je zehn Treffern. Für die Gäste war Tin Lucin achtmal erfolgreich. Die Auslosung für das Final Four am 30. und 31. Mai in Hamburg erfolgt am Freitag.

Nasice geht früh in Führung

Nach einem guten Start lag Nasice mit 2:0 (3. Minute) in Führung. Die Norddeutschen ließen sich aber zunächst nicht nervös machen. Mit dem 10:7 (18.) egalisierte Veron Nacinovic gegen seine kroatischen Landsleute den Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel. Beim 12:8 (21.) stand Kiel erstmals virtuell im Finalturnier.

Es dauerte aber bis in die zweite Hälfte hinein, bis sich die «Zebras» beim 22:17 (36.) durch Domagoj Duvnjak einen komfortableren Vorsprung herausgeworfen hatten. Für Ruhe sorgte aber auch das 28:22 (51.) nicht. Im Gegenteil: Nasice war beim 26:29 (56.) wieder in Schlagdistanz. Harald Reinkind verpasste mit einem Fehlwurf die Vorentscheidung und Nasice rettete sich ins Siebenmeterwerfen.

Wolff parierte gegen Ivan Babic, Perez de Vargas gegen Ognjen Cenic. Den entscheidenden Strafwurf zum umjubelten Kieler Sieg verwandelte dann der Schwede Johansson.