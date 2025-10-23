Seit über 30 Jahren sorgt man in Cuxhaven (Niedersachsen) dafür, dass die Partnerstadt Hafnarfjördur in Island einen meterhohen Weihnachtsbaum bekommt. Vor rund 1.000 Jahren wurden große Teile der isländischen Wälder von Wikingern gerodet, bis heute sind viele Regionen des Landes baumlos. Am heutigen Donnerstag wurde wieder eine zehn Meter hohe Tanne gefällt und auf Reisen geschickt.
