Eine warme Mahlzeit ist für die meisten Menschen selbstverständlich und Teil des Alltags. Aber nicht für alle. In Wolfsburg (Niedersachsen) bietet der Tagestreff „Carpe Diem“ deshalb einmal täglich ein warmes Essen für diejenigen an, die sich das sonst nicht leisten könnten. Zubereitet wird es von einem Koch, der selbst eine bewegende Lebensgeschichte mitbringt: Viele Jahre lebte er auf der Straße, wuchs ohne Eltern im Kinderheim auf und hat keine eigene Familie.
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