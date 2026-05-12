Alle zwei Jahre zieht der Kinder-Lebens-Lauf 7.000 Kilometer durch ganz Deutschland. Er ist eines der größten Inklusionsprojekte des Landes und soll auf Familien mit schwer und palliativ erkrankten Kindern aufmerksam machen. Am heutigen Dienstag war Fackelübergabe in Hannover (Niedersachsen) und dabei wurde auch gleich ein ganz besonderer Lkw vorgestellt – das sogenannte Heldenmobil.
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„Mädchen an den Ball“ in Hamburg: Projekt für Fußballerinnen – ganz ohne Leistungsdruck06.05.2026 16:26 Uhr
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Erfolgsprojekt: Azubis führen Pflegeeinrichtung in Bremen30.04.2026 16:35 Uhr
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„Wir gegen Hass“: Wie SAT.1 REGIONAL und Weser Kurier mit Hasskommentaren umgehen24.04.2026 11:40 Uhr
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