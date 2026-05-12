26-Jähriger nach Messerattacke festgenommen

Osnabrück (dpa/lni) –

Ein 26-Jähriger ist in Osnabrück festgenommen worden, nachdem er am Montag eine junge Frau mit einem Messer attackiert haben soll. Der polizeibekannte Mann soll die Frau zunächst bedroht und gezwungen haben, in sein Auto einzusteigen, teilte die Polizei mit.

Nach Medienberichten soll der Mann die 21 Jahre alte Bekannte am Montagmorgen an einer Bushaltestelle im Stadtteil Atter dazu gezwungen haben, in sein Auto zu steigen. An einer Ampel habe die junge Frau dann aus dem Auto fliehen können. Der 26-Jährige sei daraufhin ebenfalls ausgestiegen, habe die Frau verfolgt und mit einem Messer verletzt. Er als Passanten dazu kamen, habe der Mann von ihr abgelassen.