Verdi ruft zum Warnstreik im Einzelhandel auf

Hannover (dpa/lni) –

Die Gewerkschaft Verdi ruft Angestellte im Einzelhandel morgen zu einem Warnstreik auf. Arbeitsniederlegungen seien am Mittwoch unter anderem in Braunschweig und im Edeka-Lager in Lauenau (Landkreis Schaumburg) geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Damit kommt es erstmals in der gerade laufenden Tarifrunde in Niedersachsen zum Ausstand.

Die ersten Verhandlungsrunden mit Handelsverband Niedersachsen-Bremen waren laut Verdi sowohl für den Einzelhandel als auch für den Großhandel ohne Ergebnis geblieben. «Die Arbeitgeber sind jeweils ohne Angebot in diese Runde gegangen und haben daran festgehalten», sagte Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz. «Das ist ein klares Signal mangelnder Wertschätzung an die Beschäftigten.»

Verdi fordert, Löhne und Gehälter der Beschäftigten im Einzelhandel um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen. In Niedersachsen sind laut Verdi im Einzelhandel insgesamt über 300.000 Beschäftigte tätig, in Bremen rund 30.000. Die erste Verhandlungsrunde für den Einzelhandel in beiden Bundesländern hatte am 6. Mai in Hannover stattgefunden.