In Hamburg gibt es ein neues Projekt, das Mädchen motivieren soll, mit Freude Fußball zu spielen. Es funktioniert ohne Anmeldung, kostenlos und ganz ohne Leistungsdruck. Auf dem Sportplatz des SC Europa in Mümmelmannsberg können jeden Mittwoch Mädchen ab sechs Jahren kommen, die einfach Lust auf die Ballsportart haben. Das ist der große Unterschied zu Angeboten von Fußballvereinen. An insgesamt 32 Standorten in ganz Deutschland wird das Training bereits angeboten.
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