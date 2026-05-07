4.200 Unfälle in Niedersachsen standen im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen. Bei acht tödlichen Unfällen war Alkohol die maßgebliche Ursache. Rund 100 Schüler:innen wurden am Donnerstag in der Asklepios Harzklinik in Goslar (Niedersachsen) vor den schweren Folgen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gewarnt.
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