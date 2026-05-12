Wie vielen Menschen hat die DLRG das Leben gerettet?

DLRG-Rettungsschwimmer haben im vergangenen Jahr über 1.000 Menschen das Leben gerettet. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Bremen/Hannover (dpa) –

Sie bewachen Schwimmbäder und Strände, sie retten Menschen aus dem Wasser oder aus Notlagen am Ufer: Die Rettungsschwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Menschen vor dem Tod bewahrt.

Dabei geht es nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft nicht nur um die Rettung vor dem Ertrinken, sondern es sind auch Menschen darunter, die etwa einen Herzinfarkt oder eine andere Herz-Kreislauf-Erkrankung außerhalb des Wassers erleiden.

Am Mittwoch (10.00 Uhr) informieren die Lebensretter in Bremen über die Zahl der Lebensrettungen 2025.

Früheren Angaben zufolge wurden ein Jahr zuvor 1.446 Menschen gerettet – 699 davon aus dem Wasser. Laut DLRG waren im vergangenen Jahr über 50.000 ehrenamtliche Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer des Verbandes bundesweit an vielen Gewässern im Einsatz.