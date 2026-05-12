Drei Verletzte nach Brand von Carport bei Stade

Stade (dpa/lni) –

Beim Brand eines Carports mit zwei Pkw in Burweg bei Stade sind drei Menschen verletzt worden. Ein Nachbar alarmierte am Nachmittag die Rettungskräfte. Als diese eintrafen, brannten beide Autos – und die Flammen hatten bereits auf das Vordach des angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Einsatz eines Großaufgebots der Feuerwehr mit etwa 110 Einsatzkräften wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf das Wohnhaus verhindert. Zwei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt, eine weitere Person gilt durch Brandverletzungen als schwer verletzt, wie es weiter hieß. Alle drei wurden ins Stader Elbeklinikum gebracht.

Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf rund 180.000 Euro belaufen. Genaue Ergebnisse zur Brandursache werden in den kommenden Tagen erwartet; nach den Recherchen von Brandexperten.