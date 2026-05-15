Vor French Open: Zverev sagt für Turnier in Hamburg ab

Hamburg (dpa) –

Alexander Zverev wird in der kommenden Woche nicht beim Tennis-Turnier in Hamburg an den Start gehen. Der Weltranglisten-Dritte sagte für die am Sonntag beginnende Sandplatz-Veranstaltung wegen Rückenproblemen ab und gönnt sich vor den French Open stattdessen ein paar Tage Ruhe.

«Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich dieses Jahr bei den Bitpanda Hamburg Open absagen muss. Hamburg ist meine Heimatstadt, und es ist immer etwas Besonderes für mich, vor heimischem Publikum zu spielen», sagte Zverev. «Leider plagen mich Rückenprobleme, die mich die ganze Sandplatzsaison über beeinträchtigt haben. Mein Ärzteteam hat mir daher dringend geraten, nächste Woche eine Wettkampfpause einzulegen und mich zu erholen.»

Zverev schon in Rom angeschlagen

Zverev, der zuletzt auch erkältet war, hatte seinen Verzicht auf Hamburg bereits nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Event in Rom zu Beginn der Woche angedeutet. Er habe sich nicht vollständig von seiner Krankheit zu Beginn des Turniers in Rom erholt. «Ich bin auch nur ein Mensch, der auch mal krank wird», hatte Zverev dort bei Sky gesagt. «Viel Tennis gespielt, mein Immunsystem ist wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen.»

Bei den am 24. Mai beginnenden French Open in Paris unternimmt Zverev den nächsten Versuch, endlich einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Nach der Absage von Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist Zverev im Stade Roland Garros hinter dem derzeit alles dominierenden Jannik Sinner an Nummer zwei gesetzt.

Noch drei Top-Ten-Spieler in Hamburg

Trotz der Absage von Zverev sind immer noch einige Stars in Hamburg dabei. Der Weltranglisten-Achte Alex de Minaur aus Australien gab nun ebenfalls seine Zusage. Außerdem sind aus den Top Ten noch der Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP-Rang 5) und Ben Shelton aus den USA (ATP-Rang 6) dabei.